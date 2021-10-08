Министр энергетики Галущенко: Украинские ТЭЦ останавливают работу из-за цены на газ

Украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, которые частично используют уголь — прекратили работу. Причина этому — рекордные цены на газ и уголь.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал во время часа вопросов к правительству, в пятницу, 8 октября, цитирует «Экономическая правда».

«Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, а соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, производящие 25% электроэнергии из углеводородов, в стране прекратили производство из-за цены на газ», — заявил Галущенко.

Он отметил, что нынешний отопительный сезон пройдет под влиянием мирового энергетического кризиса — речь идет о рекордных ценах на газ, которые достигли $2 тысяч за тысячу кубов, а также угля, который уже пересек цену в $300 и установил ценовой рекорд.

Однако Галущенко добавил, что цена на электроэнергию почти в четыре раза выше в европейских странах, чем в Украине — там она составляет 10 — 12 грн за кВт.