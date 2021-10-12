Во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для бюджетных учреждений

Комиссия заявила, что ситуация с отсутствием отопления в бюджетных учреждениях опасна для здоровья жителей и может повлечь убытки (например, нанести ущерб музейным фондам). Заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный уточнил, что эта ситуация может привести и к тому, что область не войдет в отопительный сезон своевременно.

Во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, 12 октября.

Большинство бюджетных учреждений, которые используют газ для отопления и горячей воды, не получают его, в частности, из-за высокой цены. Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства области Богдан Кейван рассказал, что во Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тысяч пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

Львовская область не первая объявила чрезвычайную ситуацию из-за газа. 11 октября такое решение приняли Закарпатская и Хмельницкая области.