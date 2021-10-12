У Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для бюджетних установ

У Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 12 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

Комісія заявила, що ситуація з відсутністю опалення у бюджетних установах є небезпечною для здоров’я мешканців та може спричинити збитки (наприклад, завдати шкоди музейним фондам). Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний уточнив, що ця ситуація може призвести і до того, що область не увійде в опалювальний сезон своєчасно.