«Нафтогаз»: В хранилищах хватит газа на отопительный сезон

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уверяет, что газа, который Украина накопила в подземных хранилищах, хватит для прохождения отопительного сезона.

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10—15% процентов из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу, но могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Впрочем, даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона», — сказал Витренко.

Он пояснил, что население потребляет на 0,5—1 млрд кубометров больше газа, чем Украина сейчас добывает. То есть «Укргаздобыча» обеспечивает добычу около 12,7—12,8 кубометров газа, а население потребляет примерно 13,4—13,6 в зависимости от температуры.