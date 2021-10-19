Отопительный сезон в Киеве начнется в эту субботу

Отопительный сезон в Киеве стартует с 23 октября.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«На выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления», — говорится в сообщении.
КГГА отметила, что с 1 октября начали подавать тепло зданиям социальной сферы: школам, детским садам, больницам. Кроме этого, городские власти столицы напомнили, что у каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. «Если большинство жителей поддержит подключение к теплу — соответствующий протокол направят теплоснабжающей компании», — заявили в КГГА.
Власти столицы отметили, что в Киеве общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов превышает 11 тысяч. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней.
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