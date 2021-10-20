Мэр Киева Кличко впервые за год встретился с Зеленским. О чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко впервые за год встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Офисе президента 19 октября они обговорили проблемы столицы, начало отопительного сезона и тарифы.

Об этом сообщают «Суспільне», «Украинская правда» и ZN.ua со ссылкой на самого Кличко.

На встрече якобы присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, который «молчал практически все время». По данным источников журналистов, Чернышова негласно представили Кличко как нового главу КГГА. Сам Кличко об этом не сообщил, а спикер президента Сергей Никифоров только подтвердил, что лично видел Кличко в ОП.

Кличко отрицал информацию о том, что во время разговора обсуждался вопрос закона о столице, который разделяет полномочия городского головы и главы КГГА.

Сегодня, 20 октября, профильный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект «О Киеве — столице Украины», № 2143-3, который может ограничить власть Кличко, и рекомендовал его принять во втором чтении и в целом.