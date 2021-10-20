Мэр Киева Кличко впервые за год встретился с Зеленским. О чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко впервые за год встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Офисе президента 19 октября они обговорили проблемы столицы, начало отопительного сезона и тарифы.
Об этом сообщают «Суспільне», «Украинская правда» и ZN.ua со ссылкой на самого Кличко.
На встрече якобы присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, который «молчал практически все время». По данным источников журналистов, Чернышова негласно представили Кличко как нового главу КГГА. Сам Кличко об этом не сообщил, а спикер президента Сергей Никифоров только подтвердил, что лично видел Кличко в ОП.
Кличко отрицал информацию о том, что во время разговора обсуждался вопрос закона о столице, который разделяет полномочия городского головы и главы КГГА.
Сегодня, 20 октября, профильный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект «О Киеве — столице Украины», № 2143-3, который может ограничить власть Кличко, и рекомендовал его принять во втором чтении и в целом.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице № 2143-3. Теперь профильный комитет планирует рассмотреть 900 поправок к документу.
- В основе проекта закона — разграничение полномочий председателя Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Согласно статье 118 Конституции Украины, председателя КГГА назначает на должность президент по представлению Кабинета министров, а мэра избирают местные жители.
- В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины».
- При этом у Кличко публичный конфликт с министром культуры Александром Ткаченко, который является автором законопроекта о разделении. Также Кличко обвинял Офис президента в давлении на него из-за почти 100 обысков на коммунальных предприятиях Киева.
- Кличко возмущен законопроектом о столице и требует, чтобы оценку ему дала Венецианская комиссия.