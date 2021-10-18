«Дозволить економити до 11 млрд грн щорічно». Мінцифри запустило Єдину систему соціальної сфери

Міністерство цифрової трансформації запустило Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.

Він пояснив, що щорічно на соціальну сферу витрачається понад 700 мільярдів гривень, проте не завжди ці гроші йдуть за призначенням. «Чому? Дані щодо соцвиплат не централізовані і зберігаються абияк. Хтось — у табличці Excel, хтось — у зошиті, а хтось взагалі у себе в голові. Вони легко губляться, а це створює великі корупційні ризики», — заявив віцепремʼєр.

Саме тому, за його словами, разом із Мінсоцполітики Мінцифри запустило Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

«ЄІССС збере всі дані в одному місці. Це допоможе людям отримувати послуги без черг і ксерокопій. А державі — формувати соціальну політику, відстежувати корупцію і економити до 11 мільярдів гривень щорічно», — пояснив він.

Федоров додав, що на «Дія Саміті» відомство презентує соціальні послуги, якими можна буде скористатися у кілька кліків — це заяви на отримання субсидії, послуги для ВПО і заяву на призначення пенсії.