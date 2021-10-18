«Дозволить економити до 11 млрд грн щорічно». Мінцифри запустило Єдину систему соціальної сфери

Міністерство цифрової трансформації запустило Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.
Він пояснив, що щорічно на соціальну сферу витрачається понад 700 мільярдів гривень, проте не завжди ці гроші йдуть за призначенням. «Чому? Дані щодо соцвиплат не централізовані і зберігаються абияк. Хтось — у табличці Excel, хтось — у зошиті, а хтось взагалі у себе в голові. Вони легко губляться, а це створює великі корупційні ризики», — заявив віцепремʼєр.
Саме тому, за його словами, разом із Мінсоцполітики Мінцифри запустило Єдину інформаційну систему соціальної сфери.
«ЄІССС збере всі дані в одному місці. Це допоможе людям отримувати послуги без черг і ксерокопій. А державі — формувати соціальну політику, відстежувати корупцію і економити до 11 мільярдів гривень щорічно», — пояснив він.
Федоров додав, що на «Дія Саміті» відомство презентує соціальні послуги, якими можна буде скористатися у кілька кліків — це заяви на отримання субсидії, послуги для ВПО і заяву на призначення пенсії.
- Мінцифри спільно з Мінсоцполітики до кінця 2021 року додадуть десять нових послуг на порталі «Дія» — там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг і походів у державні установи.
- Кабінет міністрів підтримав можливість розмитнення автомобілів через додаток «Дія». В Україні з’явилася можливість подати документи для реєстрації шлюбу онлайн — через портал «Дія». У додатку почали відображатися небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Документ підтягується автоматично.