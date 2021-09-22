Пенсії, житлові субсидії та соцдопомога малозабезпеченим сім’ям: на порталі «Дія» з’являться десять нових послуг

Мінцифри спільно з Мінсоцполітики до кінця 2021 року додадуть десять нових послуг на порталі «Дія» — там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг і походів у державні установи.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

На порталі «Дія» можна буде:

заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;

оформити пенсію;

звернутися за наданням соціальних послуг і призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

оформити соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Усі необхідні заяви та декларації можна буде подавати в електронному вигляді.