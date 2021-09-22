Пенсії, житлові субсидії та соцдопомога малозабезпеченим сім’ям: на порталі «Дія» з’являться десять нових послуг

Мінцифри спільно з Мінсоцполітики до кінця 2021 року додадуть десять нових послуг на порталі «Дія» — там можна буде оформити субсидію та отримати пенсію без черг і походів у державні установи.
Про це йдеться у пресрелізі міністерства.
На порталі «Дія» можна буде:
- заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;
- оформити пенсію;
- звернутися за наданням соціальних послуг і призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- оформити соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Усі необхідні заяви та декларації можна буде подавати в електронному вигляді.
«Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів та ходити по різних установах. Достатньо заповнити заявку на порталі «Дія». Це значно спростить життя українським родинам», — зазначається в повідомленні.
Послуги стануть доступні завдяки розширенню пілотного проєкту з впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) в окремих областях. До кінця 2021 року він запрацює для громадян щонайменше у двох областях — Київській та Житомирській.
У межах ЄІССС вже цього року планується створити Реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг. Як повідомляється у пресрелізі, це «допоможе заощадити державі мільярди гривень і збільшити соцвиплати для українців».
- Кабінет міністрів підтримав можливість розмитнення автомобілів через додаток «Дія». В Україні з’явилася можливість подати документи для реєстрації шлюбу онлайн — через портал «Дія». У додатку почали відображатися небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Документ підтягнеться автоматично.