Українці можуть подати заяву на одруження через портал «Дія»

В Україні з’явилася можливість подати документи для реєстрації шлюбу онлайн — через портал «Дія».
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 вересня.
«Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір одружитися можна буде через портал «Дія», — розповів він.
Також Шмигаль запевнив, що сплатити адміністративний збір за цю послугу також можна буде через інтернет.
«Усі ці зміни спрямовані на те, аби взаємодія людей із державою проходила максимально зручно та комфортно», — додав глава уряду.
- «Дія» — електронний сервіс державних послуг, створений Міністерством цифрової трансформації, його запустили 6 лютого 2020 року. До нього входить однойменний мобільний додаток і портал із публічними послугами. Після запуску на порталі було 50 електронних послуг, серед них — реєстрація бізнесу, автоматизовані будівельні послуги, комплексна послуга для батьків новонароджених «еМалятко».
- У травні на порталі та в додатку «Дія» презентували низку нових послуг для українців: сплата податків ФОП, електронна прописка та цифровий підпис.
- Незабаром до наявних послуг додадуть ще можливість записатися в чергу до дитячого садочка, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії та інші послуги.