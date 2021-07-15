Рада ухвалила закон про режим «без паперів»: подати заяву на шлюб та записати дитину до садочка можна буде через «Дію»

Верховна Рада 15 липня за основу ухвалила закон № 5495 про режим «без паперів». За — 238 депутатів. Про це йдеться на сайті Ради, а деталі розповідає Міністерство цифрової трансформації. Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив: «Режим «без паперів» допоможе значно прискорити процес цифровізації України. Якщо раніше ми могли оцифрувати до 15 послуг за пів року, то тепер їх кількість збільшиться до декількох десятків».

Аби реалізувати цей закон, відомство буде працювати у чотирьох напрямках. Перш ніж перевести держсервіси онлайн, внесуть зміни до законів — про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси у держсекторі та законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн. По-друге, оцифрують усі важливі для українців документи, щоб вони завжди були у смартфоні. З 23 серпня електронний паспорт у додатку «Дія» вже прийматимуть в усіх установах України нарівні з паперовим.

По-третє, треба вдосконалити систему електронного документообігу: аби підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку можна було на одному порталі за допомогою «Дія.Підпис». Останній пункт — створення електронних послуг для всіх життєвих ситуацій: подати заяву на шлюб, записатися в чергу до дитячого садочка, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії. Вони будуть доступні в «Дії».