Сплата податків ФОП, електронна прописка та цифровий підпис: у Мінцифри презентували нові послуги в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації провело другий Diia Summit, на якому презентувало низку нових послуг для українців на порталі та в додатку «Дія».

Відповідна презентація тривала на YouTube-каналі «Дія».

На презентації були присутні також президент Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль. Під час вступного слова Зеленський анонсував, що з 24 серпня всі українські державні органи перейдуть на режим paperless. Тобто вони не матимуть права вимагати будь-які паперові свідоцтва або довідки.

«Інший пункт моєї програми — доступ до швидкого інтернету для всіх мешканців нашої України. Лише за останні пів року понад два мільйони громадян вперше отримали доступ до 4G. Мільйон українців навчилися азів цифрової грамотності. А цьогоріч ми прагнемо забезпечити доступом до фіксованого інтернету три тисячі українських сіл, їхні школи, лікарні та бібліотеки», — зазначив Зеленський.

Також були анонсовані і нові послуги в «Дії», а саме сплата адміністративного збору онлайн, реєстрація речових прав онлайн та реєстрація операторів потужностей ринку онлайн.

Окремо запустили і подачу заявки на пільгову іпотеку для переселенців. Вони зможуть у разі задоволення заявки отримати кредит під 3% річних до 20 років на будь-яке житло. Також у Мінцифри повідомили, що їхній сервіс «єМалятко» тепер доступний і для жителів окупованих територій.

Тепер у додатку «Дія» буде доступна і сплата податків ФОП. Вони зможуть подати декларацію в податкову та сплатити ЄСВ та ЄП. Також є можливість підв’язати до «Дії» власний банк, і додаток самостійно вираховуватиме необхідну для сплати суму податків.

З’являться ще декілька нових функцій — електронна прописка та заміна водійського посвідчення онлайн.

Також у «Дії» запустили авторизацію через NFC і можливість отримання електронного цифрового підпису, яким можна буде підписувати документи онлайн.

Наостанок в «Дії» повідомили про перший етап запуску електронної демократії — у додатку з’явиться можливість подачі електронних петицій та підтримки їх.