Уплата налогов ФЛП, электронная прописка и цифровая подпись: в Минцифры презентовали новые услуги в «Дії»

Министерство цифровой трансформации провело второй Diia Summit, на котором представило ряд новых услуг для украинцев на портале и в приложении «Дія».

Соответствующая презентация длилась на YouTube-канале «Дія».

На презентации присутствовали также президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Во время вступительного слова Зеленский анонсировал, что с 24 августа все украинские государственные органы перейдут на режим paperless. То есть они не смогут требовать любые бумажные свидетельства или справки.

«Другой пункт моей программы — доступ к быстрому интернету для всех жителей нашей Украины. Только за последние полгода более двух миллионов граждан впервые получили доступ к 4G. Миллион украинцев научились азам цифровой грамотности. А в этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету трем тысячам украинских сел, их школам, больницам и библиотекам», — отметил Зеленский.

Также были анонсированы и новые услуги в «Дії», а именно уплата административного сбора онлайн, регистрация прав онлайн и регистрация операторов мощностей рынка онлайн.

Отдельно запустили и подачу заявки на льготную ипотеку для переселенцев. Они смогут в случае удовлетворения заявки получить кредит под 3% годовых до 20 лет на любое жилье. Также в Минцифры сообщили, что их сервис «еМалятко» теперь доступен и для жителей оккупированных территорий.

Теперь в приложении «Дія» будет доступна и уплата налогов ФЛП. Они смогут подать декларацию в налоговую и заплатить ЕСВ и ЕП. Также есть возможность подвязать к «Дії» собственный банк, и приложение самостоятельно будет высчитывать необходимую для уплаты сумму налогов.

Появятся еще несколько новых функций — электронная прописка и замена водительского удостоверения онлайн.

Также в «Дії» запустили авторизацию через NFC и возможность получения электронной цифровой подписи, которой можно будет подписывать документы онлайн.

Напоследок в «Дії» сообщили о первом этапе запуска электронной демократии — в приложении появится возможность подачи электронных петиций и поддержки их.