Рада приняла закон о режиме «без бумаг»: подать заявление на брак и записать ребенка в садик можно будет через «Дія»

Верховная Рада 15 июля за основу приняла закон №5495 о режиме «без бумаг». За — 238 депутатов. Об этом говорится на сайте Рады, а детали рассказывает Министерство цифровой трансформации. Глава Минцифры Михаил Федоров пояснил: «Режим «без бумаг» поможет значительно ускорить процесс цифровизации Украины. Если раньше мы могли оцифровать до 15 услуг за полгода, то теперь их количество увеличится до нескольких десятков».

Чтобы реализовать этот закон, ведомство будет работать в четырех направлениях. Прежде чем перевести госсервисы онлайн, внесут изменения в законы — об электронных публичных услугах, государственных реестрах, облачных сервисах в госсекторе и законопроект об изменении места регистрации онлайн. Во-вторых, оцифруют все важные для украинцев документы, чтобы они всегда были в смартфоне. С 23 августа электронный паспорт в приложении «Дія» уже будут принимать во всех учреждениях Украины наравне с бумажным.

В-третьих, надо усовершенствовать систему электронного документооборота: чтобы подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск можно было на одном портале с помощью «Дія. Підпис». Последний пункт — создание электронных услуг для всех жизненных ситуаций: подать заявление на брак, записаться в очередь в детский сад, получить справку о месте обучения, назначение пенсии или субсидии. Они будут доступны в приложении «Дія».