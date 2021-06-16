НБУ разрешил украинцам открывать счета в банках с помощью документов в «Дії»

Национальный банк разрешил украинцам открывать счета в банках используя документы в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В среду НБУ нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов. В частности, регулятор предоставил гражданам право при открытии счетов предъявлять в банках электронный паспорт, электронный паспорт для выезда за границу, электронное свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения «Дія».