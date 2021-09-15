Уряд ухвалив постанову про розмитнення автомобілів через «Дію»

Кабінет міністрів підтримав можливість розмитнення автомобілів через додаток «Дія».

Про це повідомляє «Суспільне».

«Даний пункт опрацьований, була до нього низка зауважень на урядовому комітеті. Ми домовились його доопрацювати протягом трьох днів з відповідними нормами щодо відкладення часу вступу окремих пунктів даної постанови до моменту прийняття і введення в дію відповідного законодавства України», — зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Координуватиме цей проєкт Міністерство цифрової трансформації. «Постанова дасть старт реалізації такого експериментального проєкту. Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершення митного оформлення вашого авто в автоматичному режимі», — пояснив глава уряду. За його словами, оплатити збір також можна буде онлайн.