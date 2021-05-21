Прем’єр Шмигаль: Розмитнити авто в Україні можна буде через «Дію»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував спрощення митного оформлення транспортних засобів. Авто можна буде розмитнити за допомогою порталу і додатку «Дія».
Про це глава уряду після відповідної наради з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів повідомив у Telegram.
«Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал і додаток «Дія». Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора та викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці», — наголосив Шмигаль.
Він додав, що доручив уряду опрацювати й подати остаточні пропозиції до проєкту. Але точні терміни, коли він буде реалізований, не назвав.
- Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.
- Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент ухвалить закон, який дозволить розмитнити автомобіль з іноземною реєстрацією за тисячу євро.
- У грудні 2019 року Рада відтермінувала запровадження штрафів за нерозмитнений транспорт з іноземною реєстрацією — до 170 тисяч гривень і конфіскації. Ці штрафні санкції не діють і досі.