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Премьер Шмыгаль: Растаможить авто в Украине можно будет с помощью «Дії»

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Премьер Шмыгаль: Растаможить авто в Украине можно будет с помощью «Дії»

Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение таможенного оформления транспортных средств. Авто можно будет растаможить с помощью портала и приложения «Дія».

Об этом глава правительства после соответствующего совещания с Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов сообщил в Telegram.

«Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія». Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции послужат толчком к реформе таможни», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поручил правительству проработать и представить окончательные предложения к проекту. Но точные сроки, когда он будет реализован, пока не назвал.

  • Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о льготной растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.
  • Ранее глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев заявил, что парламент примет закон, который позволит растаможить автомобиль с иностранной регистрацией за тысячу евро.
  • В декабре 2019 года Рада отложила введение штрафов за нерастаможенный транспорт с иностранной регистрацией — до 170 тысяч гривен и конфискации. Эти штрафные санкции не действуют до сих пор.