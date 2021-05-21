Премьер Шмыгаль: Растаможить авто в Украине можно будет с помощью «Дії»

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение таможенного оформления транспортных средств. Авто можно будет растаможить с помощью портала и приложения «Дія».
Об этом глава правительства после соответствующего совещания с Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов сообщил в Telegram.
«Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія». Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции послужат толчком к реформе таможни», — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что поручил правительству проработать и представить окончательные предложения к проекту. Но точные сроки, когда он будет реализован, пока не назвал.
- Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о льготной растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.
- Ранее глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев заявил, что парламент примет закон, который позволит растаможить автомобиль с иностранной регистрацией за тысячу евро.
- В декабре 2019 года Рада отложила введение штрафов за нерастаможенный транспорт с иностранной регистрацией — до 170 тысяч гривен и конфискации. Эти штрафные санкции не действуют до сих пор.