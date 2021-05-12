Зеленский подписал закон о льготной растаможке «евроблях»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о льготной растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Льготный режим растаможки будет действовать полгода и будет касаться автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года. В этот период будет действовать следующая формула для расчета:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fe, где:

Ставка базовая — ставка налога в соответствии с возрастом транспорта. Она составит 0 евро за автомобиль, которому менее 10 лет, €25 — 10 лет; €50 — 11 лет; €75 — 12 лет; €100 — 13 лет; €125 — 14 лет; €150 — 15 и более лет.

Vе — ставка налога за 1 куб. см объема двигателя. Согласно документу:

€0,25 за куб. см — для авто с двигателем до 2 000 куб. см (включительно);

за куб. см — для авто с двигателем до 2 000 куб. см (включительно); €0,2 за куб. см — для авто с двигателем от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включительно);

за куб. см — для авто с двигателем от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см (включительно); €0,25 за куб. см — для авто с двигателем от 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включительно);

за куб. см — для авто с двигателем от 3 001 куб. см до 4 000 куб. см (включительно); €0,35 за куб. см — для авто с объемом двигателя от 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включительно);

за куб. см — для авто с объемом двигателя от 4 001 куб. см до 5 000 куб. см (включительно); €0,5 за куб. см — для авто с объемом двигателя более 5 000 куб. см.

Fe - ставка налога по типу топлива автомобиля. Для авто на бензине и гибридных автомобилей ставка составит €0. Для автомобилей, которые используют дизельное топливо — €100.

При этом, закон не будет распространяться на авто, если они не соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и ниже и/или происходят из страны-агрессора.