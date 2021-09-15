Правительство приняло постановление о растаможивании автомобилей через «Дію»

Кабинет министров поддержал возможность растаможивания автомобилей через приложение «Дія».
Об этом сообщает «Суспільне».
«Данный пункт проработан, был к нему ряд замечаний на правительственном комитете. Мы договорились его доработать в течение трех дней с соответствующими нормами по отложению времени вступления в силу отдельных пунктов данного постановления до момента принятия и введения в действие соответствующего законодательства», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль
Координировать этот проект будет Министерство цифровой трансформации. «Постановление даст старт реализации такого экспериментального проекта. Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление вашего авто в автоматическом режиме», — пояснил глава правительства. По его словам, оплатить сбор можно будет онлайн.
- Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о льготном растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.
- Ранее председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что парламент примет закон, который позволит растаможить автомобиль с иностранной регистрацией за тысячу евро.
- В декабре 2019 года Рада отложила введение штрафов за нерастаможенный транспорт с иностранной регистрацией — до 170 000 гривен и конфискация. Эти штрафные санкции не действуют до сих пор.