У додатку «Дія» зʼявились небіометричні закордонні паспорти

У додатку «Дія» почали відображатися небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Документ підтягнеться автоматично.

Про це розробники повідомили в понеділок, 13 вересня.

Різниця між біометричним закордонним паспортом та небіометричним полягає у тому, що після впровадження безвізового режиму власникам біометричних не потрібні візи для відвідування країн ЄС.

Загалом, у «Дії» доступні такі паспорти:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, який видали після 2015 року.

Паспорт-книжечка не відображається.