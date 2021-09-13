В приложении «Дія» появились небиометрические загранпаспорта

В приложении «Дія» начали отображаться небиометрические загранпаспорта, которые выдали после 2015 года. Документ подтянется автоматически.

Об этом разработчики сообщили в понедельник, 13 сентября.

Разница между биометрическим загранпаспортом и небиометрическим заключается в том, что после введения безвизового режима владельцам биометрических не нужны визы для посещения стран ЕС.

В целом в «Дія» доступны такие паспорта:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический загранпаспорт, который выдали после 2015 года.

Паспорт-книжечка не отображается.