Пенсии, жилищные субсидии и соцпомощь малообеспеченным семьям: на портале «Дія» появятся десять новых услуг

Минцифры совместно с Минсоцполитики до конца 2021 года добавят десять новых услуг на портале «Дія» — там можно будет оформить субсидию и получить пенсию без очередей и походов в государственные учреждения.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

На портале «Дія» можно будет:

заполнить заявку на получение социальной субсидии;

оформить пенсию;

обратиться за предоставлением социальных услуг; назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги;

оформить соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Все необходимые заявления и декларации можно будет подавать в электронном виде.