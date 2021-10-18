«Позволит экономить до 11 млрд грн ежегодно». Минцифры запустило Единую систему социальной сферы

Министерство цифровой трансформации запустило Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

Он пояснил, что ежегодно на социальную сферу тратится более 700 миллиардов гривен, однако не всегда эти деньги идут по назначению. «Почему? Данные по соцвыплатам не централизованы и хранятся кое-как. Кто в табличке Excel, кто в тетради, а кто вообще у себя в голове. Они легко теряются, а это создает большие коррупционные риски», — заявил вице-премьер.

Именно поэтому, по его словам, вместе с Минсоцполитики Минцифры запустило Единую информационную систему социальной сферы.

«ЕИССС соберет все данные в одном месте. Это поможет людям получать услуги без очередей и ксерокопий. А государству — формировать социальную политику, отслеживать коррупцию и экономить до 11 миллиардов гривен ежегодно», — пояснил он.

Федоров добавил, что на «Дія Саміті» ведомство представит социальные услуги, которыми можно будет воспользоваться в несколько кликов — это заявления на получение субсидии, услуги для переселенцев и заявление на назначение пенсии.