Окупація Криму: до суду передали справу проти начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту

Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Росії за підбурювання українських моряків до зради та переходу на бік окупантів в Криму.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Чиновник 3 березня 2014 року прибув до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, дислокованої у селищі Новоозерне у Криму. Там шляхом умовлянь, підкупу та погроз він схиляв офіцерів військової частини до державної зради.
«Зокрема, схиляв добровільно здати зброю командира великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, начальника штабу Південної військово-морської бази ВМС ЗСУ та командира 5 бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ. Таким чином він змушував їх перейти на бік ворога та сприяти проведенню підривної діяльності проти України», — повідомляє прокуратура.
У разі відмови обвинувачений погрожував українським військовослужбовцям застосуванням з боку військовослужбовців ЧФ РФ зброї. Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, проте. за даними ЗМІ, мова йде про капітана 1 рангу Олександра Чеснокова.
- Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради восьми колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії півострова.
- Офіс генпрокурора оголосив про підозру командиру 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії, який керував захопленням українського корвета «Хмельницький» 20 березня 2014 року.
- 22 вересня Офіс генерального прокурора оголосив підозру генерал-лейтенанту ЗС Росії за блокування українських частин у Криму.
- До цього підозру оголосили контр-адміралу, заступнику командувача флоту РФ. Він схиляв українських моряків до держзради і брав участь в окупації Криму.