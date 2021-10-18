Оккупация Крыма: в суд передали дело против начальника управления боевой подготовки Черноморского флота

Офис генерального прокурора передал в суд дело против начальника управления боевой подготовки Черноморского флота России за подстрекательство украинских моряков к госизмене и переходу на сторону оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Чиновник 3 марта 2014 года прибыл в военный городок Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, дислоцированной в поселке Новоозерное в Крыму. Там путем уговоров, подкупа и угроз он склонял офицеров воинской части к государственной измене.

«В частности, склонял добровольно сдать оружие командира десантного корабля «Константин Ольшанский», заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ и командира 5 бригады надводных кораблей ВМС ВСУ. Таким образом он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать проведению подрывной деятельности против Украины», — сообщает прокуратура.

В случае отказа угрожал военнослужащим ВМС ВСУ применением со стороны военнослужащих ЧФ РФ оружия. Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого, однако, по данным СМИ, речь идет о капитане первого ранга Александре Чеснокове.