Офис генпрокурора сообщил о подозрении генералу российской армии за блокирование украинских частей в Крыму

Офис генерального прокурора объявил подозрение генерал-лейтенанту Вооруженных сил России в совершении умышленных действий с целью изменить границы территории и государственной границы Украины и в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украина).
Об этом пишет пресс-служба ОГП.
«По данным следствия, в марте 2014 года командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали военную часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с. Перевальное АР Крым», — говорится в сообщении.
Сначала командир приказал своим бойцам выставить по периметру украинской воинской части бронированные автомобили и грузовики, которые препятствовали свободному выходу и выезду с территории части. Впоследствии российские военные также окружили парк боевых машин воинской части, где было вооружение и военная техника.
Сейчас подозреваемый служит в звании генерал-лейтенанта в Южном военном округе российской армии.
- Ранее Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении контр-адмиралу, заместителю командующего ЧФ Военно-морским флотом Вооруженных сил РФ. Его обвиняют в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в подстрекательстве к государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
- В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против бывших украинских генералов, перешедших на сторону России.