Офіс генпрокурора повідомив про підозру генералу російської армії за блокування українських частин у Криму

Офіс генерального прокурора оголосив підозру генерал-лейтенанту Збройних сил Росії у вчиненні умисних дій з метою змінити межі території та державного кордону України й у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Про це пише пресслужба ОГП.

«За даними слідства, у березні 2014 року командир 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ і приблизно 50 військовослужбовців під його керівництвом оточили периметр і заблокували військову частину А2320 (36-ту окрему бригаду берегової оборони ВМС ЗС України), дислоковану в с. Перевальне АР Крим», — йдеться в повідомленні.

Спочатку командир наказав своїм бійцям виставити по периметру української військової частини броньовані автомобілі та вантажівки, які перешкоджали вільному виходу та виїзду з території частини. Згодом російські військові також оточили парк бойових машин військової частини, де було озброєння та військова техніка.

Наразі підозрюваний служить у званні генерал-лейтенанта в Південному військовому окрузі російської армії.