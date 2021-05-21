Зеленский ввел санкции против оккупантов, воров в законе и российских компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решениея Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 674 человек и 138 компаний.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 21 мая.

Зеленский поручил правительству, Службе безопасности Украины и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а Министерству иностранных дел — призвать Евросоюз, США и другие государства ввести аналогичные ограничительные меры.

В список, в частности, попали 557 воров в законе и 111 уголовных авторитетов. Санкции против них ввели на три года.

Отметим, ранее в СНБО сообщали, что из 557 воров в законе 542 являются иностранцами, а 15 — гражданами Украины.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на въезд на территорию Украины, отказ предоставлять визы, вид на временное или постоянное проживание и так далее.

Также в числе тех, против кого ввели санкции, — главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, так называемый «глава» оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов. В их отношении ограничительные меры ввели бессрочно.

Отметим, против Аксенова санкции ввели еще в апреле. Теперь перечень ограничений пополнили блокировкой связанных с ним сайтов.

Также в списке 138 компаний, против которых санкции ввели сроком на три года. Среди них — российские телекомпании «Звезда», «НТВ», «Первый канал», «РЕН ТВ», «ТНТ» и газета «Московский комсомолец».