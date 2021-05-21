Зеленський ввів санкції проти окупантів, злодіїв у законі та російських компаній

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 674 осіб і 138 компаній.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 21 травня.

Зеленський доручив уряду, Службі безпеці України та Нацбанку забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, а Міністерству закордонних справ — закликати Євросоюз, США та інші держави ввести аналогічні обмежувальні заходи.

До списку, зокрема, потрапили 557 злодіїв у законі та 111 кримінальних авторитетів. Санкції проти них ввели терміном на три роки.

Зазначимо, раніше в РНБО повідомляли, що з 557 злодіїв у законі 542 є іноземцями, а 15 — громадянами України.

Санкції передбачають блокування активів, заборону на вʼїзд на територію України, відмову в наданні віз, посвідки на тимчасове чи постійне проживання тощо.

Також серед тих, проти кого ввели санкції, — ватажки «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, так званий «глава» окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов. Щодо них обмежувальні заходи введені безстроково.

Зазначимо, проти Аксьонова санкції ввели ще у квітні. Тепер перелік обмежень поповнили блокуванням пов'язаних з ним сайтів.

У списку — 138 компаній, проти яких санкції теж ввели терміном на три роки. Серед них — російські телекомпанії «Звезда», «НТВ», «Первый канал», «РЕН ТВ», «ТНТ» і газета «Московский комсомолец».