Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Курченка та інших

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції проти колишніх високопосадовців, зокрема позбавленого звання президента Віктора Януковича, експремʼєра Миколи Азарова та олігарха Сергія Курченка.
Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента 9 квітня.
«Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль над виконанням рішення РНБО покласти на секретаря РНБО», — йдеться в тексті документа.
Згідно з указом у санкційний список також потрапили:
- екскерівник Сімферопольскої міліції, «міністр внутрішніх справ» в окупованому Криму Сергій Абізов,
- незаконний «голова Криму» Сергій Аксьонов,
- член «Партії регіонів» Олександр Бобков,
- ексначальник Управління громадської безпеки МВС України в Криму Валерій Грицай,
- депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін,
- екскерівник Головного управління СБУ у Криму Петро Зима,
- чинний «заступник глави МВС у Криму» Андрій Іванцов,
- ексначальник слідчого управління ГУ МВС України в Криму Олег Кирилін,
- депутат фракції «Партія регіонів» Вадим Колесніченко,
- «глава Державної ради Республіки Крим» Володимир Константінов,
- близький до сімʼї Януковича олігарх Сергій Курченко,
- заступник командира полку особливого призначення «Беркут» Сергій Кусюк,
- ексміністр оборони Павло Лєбєдєв,
- ексспівробітник СБУ, «глава ЛНР» Леонід Пасічник,
- «начальник МВС Росії у Криму» Олександр Поддубов,
- колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська,
- ексгенпрокурор Віктор Пшонка,
- ексміністр оборони Дмитро Саламатін,
- ексголова НБУ Ігор Соркін,
- ексміністр освіти Дмитро Табачник,
- ексначальник Керченської міліції, бойовик «ЛНР» Микола Ткаченко,
- ексзаступник начальника ГУ МВС України в Криму Микола Федорян,
- «начальник кримінальної міліції ЛНР» Микола Фіськов,
- ексзаступник міністра оборони України (2010—2011) Олександр Черпицький,
- ексначальник Управління кадрового забезпечення ГУ МВС України в Криму Ольга Чічілімова.
Зазначимо, санкції проти них вводять безстроково.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: «112 Україна», ZIK і NewsOne. Через два тижні Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк і деяких інших осіб. Також під санкціями опинилася «труба» Медведчука — компанія «ПрикарпатЗахідтранс».
- 19 березня санкції ввели проти деяких колишніх українських чиновників. Того ж дня санкції ввели проти 19 компаній, які користуються надрами України.