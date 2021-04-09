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Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Курченка та інших

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції проти колишніх високопосадовців, зокрема позбавленого звання президента Віктора Януковича, експремʼєра Миколи Азарова та олігарха Сергія Курченка.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента 9 квітня.

«Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль над виконанням рішення РНБО покласти на секретаря РНБО», — йдеться в тексті документа.

Згідно з указом у санкційний список також потрапили:

  • екскерівник Сімферопольскої міліції, «міністр внутрішніх справ» в окупованому Криму Сергій Абізов,
  • незаконний «голова Криму» Сергій Аксьонов,
  • член «Партії регіонів» Олександр Бобков,
  • ексначальник Управління громадської безпеки МВС України в Криму Валерій Грицай,
  • депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін,
  • екскерівник Головного управління СБУ у Криму Петро Зима,
  • чинний «заступник глави МВС у Криму» Андрій Іванцов,
  • ексначальник слідчого управління ГУ МВС України в Криму Олег Кирилін,
  • депутат фракції «Партія регіонів» Вадим Колесніченко,
  • «глава Державної ради Республіки Крим» Володимир Константінов,
  • близький до сімʼї Януковича олігарх Сергій Курченко,
  • заступник командира полку особливого призначення «Беркут» Сергій Кусюк,
  • ексміністр оборони Павло Лєбєдєв,
  • ексспівробітник СБУ, «глава ЛНР» Леонід Пасічник,
  • «начальник МВС Росії у Криму» Олександр Поддубов,
  • колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська,
  • ексгенпрокурор Віктор Пшонка,
  • ексміністр оборони Дмитро Саламатін,
  • ексголова НБУ Ігор Соркін,
  • ексміністр освіти Дмитро Табачник,
  • ексначальник Керченської міліції, бойовик «ЛНР» Микола Ткаченко,
  • ексзаступник начальника ГУ МВС України в Криму Микола Федорян,
  • «начальник кримінальної міліції ЛНР» Микола Фіськов,
  • ексзаступник міністра оборони України (2010—2011) Олександр Черпицький,
  • ексначальник Управління кадрового забезпечення ГУ МВС України в Криму Ольга Чічілімова.

Зазначимо, санкції проти них вводять безстроково.