Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Курченка та інших

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції проти колишніх високопосадовців, зокрема позбавленого звання президента Віктора Януковича, експремʼєра Миколи Азарова та олігарха Сергія Курченка.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента 9 квітня.

«Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль над виконанням рішення РНБО покласти на секретаря РНБО», — йдеться в тексті документа.

Згідно з указом у санкційний список також потрапили: