Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова, Пшонки, Курченко и других

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях против бывших высокопоставленных лиц, в частности лишенного звания президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и олигарха Сергея Курченко.
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента 9 апреля.
«Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возложить на секретаря СНБО», — говорится в тексте документа.
Согласно указу, в санкционный список также попали:
- экс-начальник Симферопольской милиции, «министр внутренних дел» в оккупированном Крыму Сергей Абизов,
- незаконный «глава Крыма» Сергей Аксенов,
- член Партии регионов Александр Бобков,
- экс-начальник Управления общественной безопасности МВД Украины в Крыму Валерий Грицай,
- депутат Госдумы России Константин Затулин,
- экс-руководитель Главного управления СБУ в Крыму Петр Зима,
- действующий «заместитель главы МВД в Крыму» Андрей Иванцов,
- экс-начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Крыму Олег Кирилин,
- депутат фракции «Партия регионов» Вадим Колесниченко,
- «глава Государственного совета Республики Крым» Владимир Константинов,
- близкий к семье Януковича олигарх Сергей Курченко,
- заместитель командира полка особого назначения «Беркут» Сергей Кусюк,
- экс-министр обороны Павел Лебедев,
- экс-сотрудник СБУ, «глава ЛНР» Леонид Пасечник,
- «начальник МВД России в Крыму» Александр Поддубов,
- бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская,
- экс-генпрокурор Виктор Пшонка,
- экс-министр обороны Дмитрий Саламатин,
- экс-глава НБУ Игорь Соркин,
- экс-министр образования Дмитрий Табачник,
- экс-начальник керченской милиции, боевик «ЛНР» Николай Ткаченко,
- экс-замначальника ГУ МВД Украины в Крыму Николай Федорян,
- «начальник криминальной милиции ЛНР» Николай Фиськов,
- экс-замминистра обороны Украины (2010—2011) Александр Черпицкий,
- экс-начальник Управления кадрового обеспечения ГУ МВД Украины в Крыму Ольга Чичилимова.
Отметим, что санкции против них вводят бессрочно.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил санкции против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Через две недели Украина ввела санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Козака Натальи Лавренюк и некоторых других лиц. Также под санкциями оказалась «труба» Медведчука — компания «ПрикарпатЗападтранс».
- 19 марта санкции ввели против некоторых бывших украинских чиновников. В тот же день санкции ввели против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины.