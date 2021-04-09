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Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова, Пшонки, Курченко и других

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях против бывших высокопоставленных лиц, в частности лишенного звания президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и олигарха Сергея Курченко.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента 9 апреля.

«Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возложить на секретаря СНБО», — говорится в тексте документа.

Согласно указу, в санкционный список также попали:

  • экс-начальник Симферопольской милиции, «министр внутренних дел» в оккупированном Крыму Сергей Абизов,
  • незаконный «глава Крыма» Сергей Аксенов,
  • член Партии регионов Александр Бобков,
  • экс-начальник Управления общественной безопасности МВД Украины в Крыму Валерий Грицай,
  • депутат Госдумы России Константин Затулин,
  • экс-руководитель Главного управления СБУ в Крыму Петр Зима,
  • действующий «заместитель главы МВД в Крыму» Андрей Иванцов,
  • экс-начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Крыму Олег Кирилин,
  • депутат фракции «Партия регионов» Вадим Колесниченко,
  • «глава Государственного совета Республики Крым» Владимир Константинов,
  • близкий к семье Януковича олигарх Сергей Курченко,
  • заместитель командира полка особого назначения «Беркут» Сергей Кусюк,
  • экс-министр обороны Павел Лебедев,
  • экс-сотрудник СБУ, «глава ЛНР» Леонид Пасечник,
  • «начальник МВД России в Крыму» Александр Поддубов,
  • бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская,
  • экс-генпрокурор Виктор Пшонка,
  • экс-министр обороны Дмитрий Саламатин,
  • экс-глава НБУ Игорь Соркин,
  • экс-министр образования Дмитрий Табачник,
  • экс-начальник керченской милиции, боевик «ЛНР» Николай Ткаченко,
  • экс-замначальника ГУ МВД Украины в Крыму Николай Федорян,
  • «начальник криминальной милиции ЛНР» Николай Фиськов,
  • экс-замминистра обороны Украины (2010—2011) Александр Черпицкий,
  • экс-начальник Управления кадрового обеспечения ГУ МВД Украины в Крыму Ольга Чичилимова.

Отметим, что санкции против них вводят бессрочно.