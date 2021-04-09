Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова, Пшонки, Курченко и других

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях против бывших высокопоставленных лиц, в частности лишенного звания президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и олигарха Сергея Курченко.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента 9 апреля.

«Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возложить на секретаря СНБО», — говорится в тексте документа.

Согласно указу, в санкционный список также попали: