Российскому комбригу объявлено о подозрении в захвате украинского корвета «Хмельницкий»

Офис генерального прокурора объявил о подозрении командиру 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота России, который руководил захватом украинского корвета «Хмельницкий» 20 марта 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Комбриг подозревается в посягательстве на территории Украины, подстрекательстве к госизмене и ведении агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК).

Следствие установило, что командир бригады отдавал незаконные приказы вооруженным российским военнослужащим и членам так называемой «добровольной народной дружины «Рубеж», а также руководил вооруженным захватом корвета «Хмельницкий» у причала № 177 в Стрелецкой бухте Севастополя. Всего в захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек.

Кроме того, находясь на корвете комбриг склонял офицеров ВМС Украины к государственной измене, подкупая их обещаниями и гарантиями, а также угрожая их семьям.