Російському комбригу оголошено про підозру у захопленні українського корвета «Хмельницький»

Офіс генерального прокурора оголосив про підозру командиру 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії, який керував захопленням українського корвета «Хмельницький» 20 березня 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

Комбриг підозрюється у посяганні на території України, підбурюванні до держзради і веденні агресивної війни за попередньою змовою з групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК).

Слідство встановило, що командир бригади віддавав незаконні накази російським військовослужбовцям і членам так званої «добровольчої народної дружини «Рубеж», а також керував збройним захопленням корвета «Хмельницький» біля причалу № 177 в Стрілецькій бухті Севастополя. Всього у захопленні судна під його керівництвом брали участь від 60 до 80 осіб.

Крім того, перебуваючи на корветі комбриг схиляв офіцерів ВМС України до державної зради, підкуповуючи їх обіцянками і гарантіями, а також погрожуючи їх сімʼям.