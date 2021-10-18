Верховна Рада на цьому тижні може провести позачергове засідання. Депутати повинні схвалити бюджет

Верховна Рада на цьому тижні планує позачергове засідання, присвячене євроінтеграційним законопроєктам.
Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Спікер не назвав перелік законопроєктів для позачергового засідання, але заявив, що воно може відбутися в четвер, 21 жовтня. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко уточнив, що йдется про енергетичні проєкти щодо інтеграції в Євросоюз.
Стефанчук нагадав, що на пленарних засіданнях на цьому тижні Рада повинна прийняти в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Згідно із законом, бюджет повинні затвердити до 20 жовтня.
Також спікер заявив, що депутати на цьому тижні повинні розглянути законопроєкти щодо Нацбанку (входять до списку вимог МВФ), Національного антикорупційного бюро, розглянути «податковий» законопроєкт № 5600, проєкт закону для земельної реформи про Фонд часткового гарантування кредитів, а також проголосувати за нового першого віцеспікера Ради.
Цю посаду до відставки Дмитра Разумкова обіймав Стефанчук.
Пізніше депутат Олексій Гончаренко опублікував звернення президента до Стефанчука з проханням провести позачергове засідання. У зверненні вказано перелік законопроєктів на розгляд.
- 7 жовтня Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- У вересні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував восени заміну трьох-чотирьох міністрів. Кадрові питання повинні були обговорювати на зʼїзді фракції в Трускавці, але відклали їх до засідання 18 жовтня.