Верховна Рада на цьому тижні може провести позачергове засідання. Депутати повинні схвалити бюджет

Верховна Рада на цьому тижні планує позачергове засідання, присвячене євроінтеграційним законопроєктам.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Спікер не назвав перелік законопроєктів для позачергового засідання, але заявив, що воно може відбутися в четвер, 21 жовтня. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко уточнив, що йдется про енергетичні проєкти щодо інтеграції в Євросоюз.

Стефанчук нагадав, що на пленарних засіданнях на цьому тижні Рада повинна прийняти в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Згідно із законом, бюджет повинні затвердити до 20 жовтня.

Також спікер заявив, що депутати на цьому тижні повинні розглянути законопроєкти щодо Нацбанку (входять до списку вимог МВФ), Національного антикорупційного бюро, розглянути «податковий» законопроєкт № 5600, проєкт закону для земельної реформи про Фонд часткового гарантування кредитів, а також проголосувати за нового першого віцеспікера Ради.

Цю посаду до відставки Дмитра Разумкова обіймав Стефанчук.

Пізніше депутат Олексій Гончаренко опублікував звернення президента до Стефанчука з проханням провести позачергове засідання. У зверненні вказано перелік законопроєктів на розгляд.