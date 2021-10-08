«Слуги» обговорять кадрові зміни в Кабміні на засіданні фракції 18 жовтня. Участь у ньому може взяти й Зеленський

Фракція «Слуга народу» збирається на засіданні 18 жовтня обговорити кадрові ротації в Кабінеті міністрів.
Про це заявив голова фракції Давид Арахамія журналістам у парламенті.
«Щодо міністрів ми визначатимемося 18 жовтня, у нас буде фракція [засідання]», — сказав він.
За словами Арахамії, участь у засіданні можуть взяти потенційні кандидати на посади міністрів. Водночас він не уточнив, про заміну яких саме міністрів йдеться.
Нардеп зазначив, що до засідання фракції може долучитися президент України Володимир Зеленський.
- Раніше Арахамія анонсував, що восени в уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів.
- 7 жовтня Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.