«Слуга народу»: Кадрові зміни у Кабміні відбудуться після виїзної наради фракції

Кадрові перестановки у кількох міністерствах України, ймовірно, відбудуться у жовтні.

Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо [під час наради «Трускавець-2»] зокрема. Якраз після приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме жодного сенсу», — розповів він.