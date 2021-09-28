«Слуга народа»: Кадровые изменения в Кабмине произойдут после выездного совещания фракции

«Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их до конца сентября... Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем [во время совещания «Трускавец-2»] в частности. Именно после приезда уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет иметь никакого смысла», — рассказал он.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» .

В то же время Арахамия заверил, что во время выездного совещания не будут обсуждать ротации глав комитетов парламента.

По словам заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, среди кандидатов на должности министров «могут быть наши коллеги из фракции».

«Я не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале», — добавила она.