Верховная Рада на этой неделе может провести внеочередное заседание. Депутаты должны одобрить бюджет

Верховная Рада на этой неделе планирует внеочередное заседание, посвященное евроинтеграционным законопроектам.

Об этом на заседании согласительного совета сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Спикер не назвал перечень законопроектов для внеочередного заседания, но заявил, что оно может состояться в четверг, 21 октября. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уточнил, что речь идет об энергетических проектах относительно интеграции в Евросоюз.

Стефанчук напомнил, что на пленарных заседаниях на этой неделе Рада должна принять в первом чтении проект Государственного бюджета на 2022 год. По закону, бюджет должны утвердить до 20 октября.

Также спикер заявил, что депутаты на этой неделе должны рассмотреть законопроекты относительно Нацбанка (входят в список требований МВФ), Национального антикоррупционного бюро, рассмотреть «налоговый» законопроект № 5600, проект закона для земельной реформы о Фонде частичного гарантирования кредитов, а также проголосовать за нового первого вице-спикера Рады.

Эту должность до оставки Дмитрия Разумкова занимал Стефанчук.

Позднее депутат Алексей Гончаренко опубликовал обращение президента к Стефанчуку с просьбой провести внеочередное заседание. В обращении указан перечень законопроектов на рассмотрение.