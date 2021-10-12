Комитет Рады утвердил финальную редакцию «налогового» законопроекта

Напомним, 16 апреля 2020 года Рада проголосовала за изменения в регламент, что позволит рассматривать большое количество поправок по спецпроцедуре. Это должно сократить время рассмотрения правок в зале Рады — фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты — на одной. Спецпроцедуру запускают в случае, если количество правок в пять раз больше, чем статей в законопроекте, но не менее 500.

Законопроект № 5600 увеличивает ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога на 5%. Кроме того, вводится налогообложение автомобилей среднего класса. Это автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен. Ставка налога в расчете на год — 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль. Также законопроект отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю и позволяет возвращать налог на добавленную стоимость по экспорту товаров только после зачисления выручки на банковский счет компании.