Рада перенесла голосование за «налоговый» законопроект. А деолигархизацию будут рассматривать до конца дня

Верховная Рада решила перенести на 10 дней голосование за «налоговый» законопроект. Но законопроект о деолигархизации будут рассматривать до конца дня.

Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, пишет Интерфакс.

«Как было анонсировано, законопроект 5600 сегодня не будет рассматриваться», — отметил он.