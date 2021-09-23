Рада перенесла голосование за «налоговый» законопроект. А деолигархизацию будут рассматривать до конца дня

Верховная Рада решила перенести на 10 дней голосование за «налоговый» законопроект. Но законопроект о деолигархизации будут рассматривать до конца дня.
Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, пишет Интерфакс.
«Как было анонсировано, законопроект 5600 сегодня не будет рассматриваться», — отметил он.
Накануне в «Слуге народа» начали собирать подписи для того, чтобы рассмотреть этот документ по спецпроцедуре. В связи с этим рассмотрение законопроекта состоится не менее чем за 10 дней.
В то же время, Рада продлила заседание до конца дня для того, чтобы успеть проголосовать за законопроект о деолигархизации. За соответствующее решение проголосовали 288 нардепов. После этого первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук объявил о перерыве.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599. Десять нардепов проголосовали за, а один против — член фракции «Голос» Сергей Рахманин. Воздержались — ноль.
- Согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендовали рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, когда у депутатов нет права внести свои правки в зале парламента.
- 10 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на анализ Венецианской комиссии. Вывод нужно ждать несколько месяцев, но в «Слуге народа» обещают принять документ как можно быстрее.