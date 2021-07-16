Глава комитета Гетманцев: К «налоговому» законопроекту подали более 10 тысяч поправок

К законопроекту №5600, который предусматривает повышение ряда налогов и ренты, внесли более 10 тысяч поправок.
Об этом в Telegram 16 июля сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
«Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам- процедуры. Это, возможно, нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации различного уровня льгот, пробелов и схем по уклонению от уплаты налогов», — отметил Гетманцев.
Больше поправок подавали только к «антиколомойскому» закону, который запрещает возвращать банки бывшим владельцам — более 16 тысяч.
Напомним, что 16 апреля 2020 года Рада проголосовала за изменения в регламент, что позволит рассматривать большое количество поправок по спецпроцедуре. Это должно сократить время рассмотрения правок в зале Рады — фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты — на одной. Спецпроцедуру запускают в случае, если количество правок в пять раз больше, чем статей в законопроекте, но не менее 500.
- Законопроект №5600 увеличивает ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога на 5%. Кроме того, вводится налогообложение автомобилей среднего класса. Это автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен. Ставка налога в расчете на год — 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль. Также законопроект отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю и позволяет возвращать налог на добавленную стоимость по экспорту товаров только после зачисления выручки на банковский счет компании.
- 1 июля 2021 года Рада поддержала этот законопроект в первом чтении. За него проголосовали 264 депутата.