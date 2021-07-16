Глава комитета Гетманцев: К «налоговому» законопроекту подали более 10 тысяч поправок

«Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам- процедуры. Это, возможно, нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации различного уровня льгот, пробелов и схем по уклонению от уплаты налогов», — отметил Гетманцев.

Об этом в Telegram 16 июля сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

К законопроекту №5600 , который предусматривает повышение ряда налогов и ренты , внесли более 10 тысяч поправок.

Больше поправок подавали только к «антиколомойскому» закону, который запрещает возвращать банки бывшим владельцам — более 16 тысяч.

Напомним, что 16 апреля 2020 года Рада проголосовала за изменения в регламент, что позволит рассматривать большое количество поправок по спецпроцедуре. Это должно сократить время рассмотрения правок в зале Рады — фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты — на одной. Спецпроцедуру запускают в случае, если количество правок в пять раз больше, чем статей в законопроекте, но не менее 500.