Глава комітету Гетманцев: До «податкового» законопроєкту подали понад 10 тисяч правок

До законопроєкту №5600, який передбачає підвищення низки податків і ренти, внесли понад 10 тисяч поправок.

Про це у Telegram 16 липня повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проєкту. Не будемо називати їх спамом, але відзначимо, що на спам у нас завжди є антиспам- процедури. Це, можливо, нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації різного рівня пільг, прогалин та схем з ухилення від сплати податків», — зазначив Гетманцев.