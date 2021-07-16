Глава комітету Гетманцев: До «податкового» законопроєкту подали понад 10 тисяч правок

До законопроєкту №5600, який передбачає підвищення низки податків і ренти, внесли понад 10 тисяч поправок.
Про це у Telegram 16 липня повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Таким чином, кількість поправок кратно перевищує кількість норм проєкту. Не будемо називати їх спамом, але відзначимо, що на спам у нас завжди є антиспам- процедури. Це, можливо, нас дещо затримає, але точно не зупинить на шляху до ліквідації різного рівня пільг, прогалин та схем з ухилення від сплати податків», — зазначив Гетманцев.
Більше правок подавали тільки до «антиколомойського» закону, який забороняє повертати банки колишнім власникам — понад 16 тисяч.
Нагадаємо, що 16 квітня 2020 року Рада проголосувала за зміни до регламенту, що дозволить розглядати велику кількість поправок за спецпроцедурою. Це має скоротити час розгляду правок в залі Ради — фракції зможуть наполягати на 5 правках, окремі депутати — на одній. Спецпроцедуру запускають у разі, якщо кількість правок у пʼять разів більша за кількість статей у законопроєкті, але не менша за 500.
- Законопроєкт №5600 збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку на 5%. Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старші пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень. Ставка податку в розрахунку на рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Також законопроєкт скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю, дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії.
- 1 липня 2021 року Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. За нього проголосували 264 депутати.