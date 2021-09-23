Рада перенесла голосування за «податковий» законопроєкт. А деолігархізацію розглядатимуть до кінця дня

Верховна Рада вирішила перенести на 10 днів голосування за «податковий» законопроєкт. Але законопроєкт про деолігархізацію розглядатимуть до кінця дня.
Про це повідомив очільник фракції «Голос» Ярослав Железняк, пише Інтерфакс.
«Як було анонсовано, законопроєкт 5600 сьогодні не розглядатиметься», — зазначив він.
Напередодні у «Слузі народу» почали збирати підписи для того, щоб розглянути цей документ за спецпроцедурою. У зв’язку з цим розгляд законопроєкту відбудеться щонайменше за 10 днів.
Водночас Рада продовжила засідання до кінця дня для того, щоб встигнути проголосувати за законопроєкт про деолігархізацію. За відповідне рішення проголосували 288 нардепів. Після цього перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук оголосив про перерву.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599. Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.
- Згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права внести свої правки в залі парламенту.
- 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Її висновку потрібно чекати кілька місяців, але у «Слузі народу» обіцяють ухвалити документ якнайшвидше.