Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про деолігархізацію

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599.
Про це повідомила заступник голови комітету Марʼяна Безугла, яка представляє фракцію «Слуга народу».
«Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроєкт до другого читання — рекомендували парламенту ухвалити в цілому», — написала Безугла на своїй сторінці у Facebook.
Водночас голова фракції «Голос» Ярослав Железняк уточнив, що під час підготовки законопроєкту до другого читання комітет врахував 13 правок з 1271.
Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.
Железняк також зазначив, що, згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права поставити свої правки в залі парламенту.
«Це буде грубе порушення регламенту», — наголосив нардеп.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що олігархи на тлі законопроєкту про деолігархізацію почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він не назвав.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести у реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.