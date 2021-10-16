У Росії вперше за весь час пандемії кількість померлих від коронавірусу за добу перевищила тисячу людей

У Росії за добу 15 жовтня від коронавірусу померли понад тисячу людей. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Про це йдеться на офіційному сайті російського уряду, який публікує коронавірусну статистику.
Також за добу зафіксували понад 33 тисячі нових заражених коронавірусом. Це теж найвища кількість за весь час пандемії. Найбільше нових випадків виявили у Москві та Санкт-Петербурзі.
Загалом у Росії за весь час пандемії зафіксували 7,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли від хвороби 222 тисячі людей.
- У Росії останнім часом регулярно оновлюються рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які займаються безпекою. 29 вересня Путін завершив двотижневу самоізоляцію. Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом лідери країн помірялися рівнем антитіл до COVID-19.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.