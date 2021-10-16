В России впервые за все время пандемии количество умерших от коронавируса за сутки превысило тысячу человек

В России за сутки 15 октября от коронавируса умерли более тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Об этом говорится на официальном сайте российского правительства, который публикует коронавирусную статистику.
Также за сутки зафиксировали более 33 тысяч новых зараженных коронавирусом. Это тоже самое высокое число за все время пандемии. Больше всего новых случаев выявили в Москве и Санкт-Петербурге.
Всего в России за все время пандемии зафиксировали 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 222 тысячи человек.
- В России в последнее время регулярно обновляются рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса.
- В середине сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью. 29 сентября Путин завершил двухнедельную самоизоляцию. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры стран померялись уровнем антител к COVID-19.
- В конце июля появилось расследования журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.