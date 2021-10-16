В России впервые за все время пандемии количество умерших от коронавируса за сутки превысило тысячу человек

В России за сутки 15 октября от коронавируса умерли более тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Об этом говорится на официальном сайте российского правительства, который публикует коронавирусную статистику.

Также за сутки зафиксировали более 33 тысяч новых зараженных коронавирусом. Это тоже самое высокое число за все время пандемии. Больше всего новых случаев выявили в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в России за все время пандемии зафиксировали 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 222 тысячи человек.