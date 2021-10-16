В Україні виявили майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 148 тисяч

За добу 15 жовтня в Україні виявили майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 1 105 дітей та 204 лікарів.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 2 859 людей, а 277 хворих померли від ускладнень. Водночас 5 874 українці одужали від коронавірусу.
Також протягом минулої доби понад 148 тисяч людей отримали вакцину від коронавірусу. Майже 80 тисяч українців отримали першу дозу, а 68 тисяч — другу дозу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже 7,8 мільйона людей.
- В Україні нова хвиля коронавірусу — вона почалася раніше, ніж її чекали. У «помаранчеву» зону карантину потрапили 17 областей України, а частина з них посилила карантинні заходи.
- З 21 жовтня в Україні нові правила пасажирських перевезень на час карантину, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів і водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.