В Україні виявили майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 148 тисяч

За добу 15 жовтня в Україні виявили майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 1 105 дітей та 204 лікарів.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 2 859 людей, а 277 хворих померли від ускладнень. Водночас 5 874 українці одужали від коронавірусу.

Також протягом минулої доби понад 148 тисяч людей отримали вакцину від коронавірусу. Майже 80 тисяч українців отримали першу дозу, а 68 тисяч — другу дозу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже 7,8 мільйона людей.