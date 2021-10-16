В Украине выявили почти 13 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 148 тысяч

За сутки 15 октября в Украине выявили почти 13 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 1 105 детей и 204 врача.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 2 859 человек, а 277 больных умерли от осложнений. В то же время 5 874 украинца выздоровели от коронавируса.

Также за прошедшие сутки более 148 тысяч человек получили вакцину от коронавируса. Почти 80 тысяч украинцев получили первую дозу, а 68 тысяч — вторую дозу. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили уже 7,8 миллиона человек.