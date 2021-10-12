Посилення карантину: МОЗ оприлюднив повний перелік необхідних документів для поїздок між регіонами

З 21 жовтня в Україні посилюють карантин, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів та водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.

Повний перелік документів оприлюднив МОЗ.

Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з «жовтим» рівнем епіднебезпеки, то необхідно мати з собою:

документ, що підтверджує повну або часткову вакцинацію від коронавірусу;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, який чинний 72 години.

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з «червоним» рівнем епіднебезпеки вам необхідно мати з собою:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує повні вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, який чинний 72 години.

З 15 жовтня тільки Херсонська область переходить до «червоної» зони епіднебезпеки. Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх.

Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність відповідних документів у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів несе перевізник.