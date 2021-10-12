Посилення карантину: МОЗ оприлюднив повний перелік необхідних документів для поїздок між регіонами

З 21 жовтня в Україні посилюють карантин, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів та водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.
Повний перелік документів оприлюднив МОЗ.
Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з «жовтим» рівнем епіднебезпеки, то необхідно мати з собою:
- документ, що підтверджує повну або часткову вакцинацію від коронавірусу;
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, який чинний 72 години.
Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з «червоним» рівнем епіднебезпеки вам необхідно мати з собою:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує повні вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, який чинний 72 години.
З 15 жовтня тільки Херсонська область переходить до «червоної» зони епіднебезпеки. Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх.
Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність відповідних документів у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів несе перевізник.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.