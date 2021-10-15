РНБО розширила перелік санкцій за організацію виборів до Держдуми на окупованих теріторіях Криму і Донбасу

Рада нацбезпеки і оборони розширила перелік санкцій проти організаторів виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях України — у Криму та на Донбасі.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Ухвалено рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні та забезпечували вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції», — сказав він.
Згодом Данілов додав, що до цього списку додали переважно членів «виборчих комісій» на окупованих територіях України.
- На виборах до Держдуми Росії перемогла партія Володимира Путіна. До голосування залучали жителів окупованих Криму і Донбасу. Участь у виборах брали понад 400 тисяч людей.
- Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, ЄС і США заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму.